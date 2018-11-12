В МИД Германии заявили, что не знают, когда состоится встреча в "нормандском формате"

В МИД уверяют, что для Гайко Мааса важна тема Украины

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в Берлине пока не знают, когда встретятся главы внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата".

Об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас нет даты новой встречи министров иностранных дел, которую я могла бы сейчас здесь проанонсировать", - сказала Адебар.

По словам дипломата, для немецкого министра Гайко Мааса, как и для всего федерального правительства, это - важная тема. Она отметила, что идет непрерывный диалог на уровне политических директоров МИД и других чиновников, особенно интенсивный он по вопросу миротворческой миссии ООН.

Адебар также отказалась оценивать так называемые выборы в ОРДЛО, так как Берлин вообще не считает их легитимными.

Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Берлине в июне.

В состав "нормандского формата" входят представители Украины, Германии, Франции и России.