12 ноября 2018, понедельник

В МИД Германии заявили, что не знают, когда состоится встреча в "нормандском формате"

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В МИД уверяют, что для Гайко Мааса важна тема Украины

В МИД уверяют, что для Гайко Мааса важна тема Украины

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в Берлине пока не знают, когда встретятся главы внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата".

Об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас нет даты новой встречи министров иностранных дел, которую я могла бы сейчас здесь проанонсировать", - сказала Адебар.

По словам дипломата, для немецкого министра Гайко Мааса, как и для всего федерального правительства, это - важная тема. Она отметила, что идет непрерывный диалог на уровне политических директоров МИД и других чиновников, особенно интенсивный он по вопросу миротворческой миссии ООН.

Адебар также отказалась оценивать так называемые выборы в ОРДЛО, так как Берлин вообще не считает их легитимными.

Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Берлине в июне.

В состав "нормандского формата" входят представители Украины, Германии, Франции и России.

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