В МИД Германии прокомментировали "новогоднее перемирие" на Донбассе

В ведомстве отметили, что перемирие должно соблюдаться постоянно.

"Хорошо, что конфликтующие стороны на востоке Украины договорились о прекращении огня зимой. Теперь оно должно соблюдаться постоянно", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что Германия настроена на дальнейшие гуманитарные шаги для облегчения страданий людей, особенно в зимний период.

AM @HeikoMaas: Es ist gut, dass sich die Konfliktparteien in der Ost-Ukraine auf eine Winter-Waffenruhe geeinigt haben. Sie muss jetzt dauerhaft eingehalten werden. Setzen uns für weitere humanitäre Schritte ein, um gerade in den Wintermonaten das Leid der Menschen zu lindern.