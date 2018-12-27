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В МИД Германии прокомментировали "новогоднее перемирие" на Донбассе

Сегодня, 22:33
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На Донбассе начнется "новогоднее перемирие"

Германия приветствует достижение договоренности об установлении перемирия на Донбассе в связи с новогодними праздниками, заявили в пресс-службе МИД ФРГ.

В ведомстве отметили, что перемирие должно соблюдаться постоянно.

"Хорошо, что конфликтующие стороны на востоке Украины договорились о прекращении огня зимой. Теперь оно должно соблюдаться постоянно", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что Германия настроена на дальнейшие гуманитарные шаги для облегчения страданий людей, особенно в зимний период.

Ранее, трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась объявить режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 00:01 29 декабря.

Теги:   Перемирие МИД Германии Донбасс

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В МИД Германии прокомментировали "новогоднее перемирие" на Донбассе

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