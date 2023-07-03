В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

3 июля, 17:47
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Флаг Грузии (Фото:Timur Kozmenko / Pixabay)

Флаг Грузии (Фото:Timur Kozmenko / Pixabay)

В Министерство иностранных дел Грузии вызвали временно поверенного в делах Украины Александра Шульгу. Вызов связан с введением санкций против авиакомпании Georgian Airways.

Об этом сообщает Imedi.

По данным телеканала, украинский дипломат уже прибыл в МИД Грузии для переговоров.

1 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список также попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию.

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10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

Госдепартамент США предупреждал Грузию, что ее ожидают санкции в случае восстановления прямого авиасообщения со страной-агрессором Россией.

Несмотря на это, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ошибочной позицией и добавил, что история все расставит на свои места.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Грузия Российская агрессия Санкции Война России против Украины

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