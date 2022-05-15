«Доступ не так прост». В МИД Германии заявили о сложностях с предоставлением Украине замороженных активов РФ 15 мая, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что получить доступ к замороженным российским активам, чего хочет Украина в качестве компенсации ущерба от вторжения РФ, не так просто. В частности, с юридической точки зрения.



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Об этом она заявила после саммита глав МИД стран G7, сообщает DW.

Бербок признала, что есть веские причины для их передачи, но не видит оснований, чтобы этот процесс прошел быстро.

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«Доступ к замороженным активам юридически […] не так прост», — заявила она.

Министр отметила, что как санкции, так и этот шаг должны соответствовать нормами юридической системы Германии, а также не вызвать потенциальных возражений со стороны Европейского Суда.



Во время встречи с коллегами, входящими в Большую семерку, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал их принять соответствующие законы, согласно которым Киеву можно было бы передать конфискованные замороженные российские активы, чтобы использовать их для восстановления Украины.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 мая принял решение о принудительном изъятии 99,772644% акций Проминвестбанка, принадлежащих российской госкорпорации ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку России.



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