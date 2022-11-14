Россия совершила ряд стратегических ошибок, ей следует вывести свои войска из Украины — глава МИД Франции

14 ноября, 17:37
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Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Страна-агрессор Россия допустила ряд стратегических ошибок, ей следует вывести свои войска из Украины, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Об этом сообщает Le Parisien.

По ее словам, Россия считала, что сломит сопротивление украинского народа, разделит Европу, но «это не тот случай».

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«Она (Россия – ред) допустила ряд стратегических ошибок. Сейчас есть лучший баланс сил и было бы хорошо, чтобы Россия признала свою неправоту и вывела своих военных с территории Украины», — сказала Колонна.

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Министр заявила, что освобождение Херсона – это радость и слезы.

«Это, безусловно, военная победа, но также символическая и даже психологическая, и, прежде всего, это шаг к восстановлению суверенитета Украины», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=kdLfO0rzoKQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Война России против Украины

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