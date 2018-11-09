В МИД Чехии раскритиковали "выборы" на Донбассе и напомнили о Минских соглашениях

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что так называемые "выборы" на неподконтрольных Украине территориях способствуют дальнейшей дестабилизации.
Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
"Согласно международному праву только украинская власть имеет право организовывать любые выборы на территории Украины. Никакие легитимные выборы не могут состояться на территории, которая фактически контролируется российскими вооруженными силами", - заявили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что проведение таких "выборов" препятствует реализации Минских соглашений, участником которых является РФ.
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