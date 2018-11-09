09 ноября 2018, пятница

В МИД Чехии раскритиковали "выборы" на Донбассе и напомнили о Минских соглашениях

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Чехии заявили, что организовывать выборы может только украинская власть

В Чехии заявили, что организовывать выборы может только украинская власть

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что так называемые "выборы" на неподконтрольных Украине территориях способствуют дальнейшей дестабилизации.

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Согласно международному праву только украинская власть имеет право организовывать любые выборы на территории Украины. Никакие легитимные выборы не могут состояться на территории, которая фактически контролируется российскими вооруженными силами", - заявили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что проведение таких "выборов" препятствует реализации Минских соглашений, участником которых является РФ.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове