Решения по Украине без Украины не может быть — глава МИД Австрии 6 марта, 23:34 Александер Шалленберг (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Принуждение Украины к миру с Россией путем территориальных уступок недопустимо — она должна сама определять, когда и при каких условиях будет мир РФ, которая на нее напала.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Der Standard.

Он подчеркнул, что не может быть решения по Украине без Украины.

«Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но пока мы еще не в такой ситуации. Россия ищет решения на поле боя, и было бы очень опасно говорить, что Украина должна уступить ради мира и отдать определенные части своей территории. Для меня абсолютно понятно: не может быть решения по Украине без Украины», — заявил он.

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Глава австрийского МИД повторил свой призыв к необходимости отделения российского населения от кремлевского режима и важности сохранения «канала диалога» с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Пусть не будет никаких сомнений: мы поддерживаем Украину без всяких „если“ или „но“ в ее борьбе за восстановление территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основные принципы Устава ООН. Но мы не должны обрывать ни один мост, ни один канал диалога. И когда придет время, нам нужны будут площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал Шалленберг.

1 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет совершенно никаких свидетельств того, что Кремль способен к настоящим переговорам о прекращении агрессии против Украины.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным.

В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».