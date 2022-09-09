Доказательство тому — российский шантаж. Санкции против РФ с каждым днем становятся все более ощутимыми — МИД Австрии 9 сентября, 13:07 Александр Шалленберг (Фото:Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что санкции против страны-агрессора России с каждым днем становятся все более ощутимыми.

По его словам, доказательство этого — шантаж с газопроводом Северный поток, к которому прибегла Россия.

«В ЕС мы иногда чемпионы по пессимизму и преуменьшению значимости чего-либо, но в данном случае для этого действительно нет причин», — сказал Шалленберг в интервью изданию WienerZeitung.

Видео дня

Глава ведомства добавил, что санкции с каждым днем становятся все эффективнее.

«Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а прогноз для Европы все еще обещает рост», — сказал он.

Шелленберг заявил, что у него есть надежда, что в какой-то момент удастся вернуться к дипломатии для прекращения войны, но в данный момент важны стратегическое терпение и крепкие нервы.

7 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке российский диктатор Владимир Путин пригрозил прекращением поставок нефти, угля и нефтепродуктов в случае, если Запад введет потолок цен на эти ресурсы.

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.

Также Евросоюз расширил список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.