В МИД Австрии назвали политику ЕС касательно Израиля "слишком строгой"

В МИД заявили, что касательно Израиля применяют слишком строгие стандарты

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что политика ЕС в отношении Израиля слишком строгая.

Об этом пишет Times of Israel.

"У меня складывается впечатление, что в отношении Израиля применяют слишком строгие стандарты", - сказала она.

По словам главы ведомства, Австрия стремится ввести "большe реализма" в отношениях между ЕС и Израилем.

"Cоседи Израиля - не Швейцария и Лихтенштейн, было бы хорошо Европе помнить об этом иногда", - сказала она.