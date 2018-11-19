В МИД Австрии назвали политику ЕС касательно Израиля "слишком строгой"

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что политика ЕС в отношении Израиля слишком строгая.
Об этом пишет Times of Israel.
"У меня складывается впечатление, что в отношении Израиля применяют слишком строгие стандарты", - сказала она.
По словам главы ведомства, Австрия стремится ввести "большe реализма" в отношениях между ЕС и Израилем.
"Cоседи Израиля - не Швейцария и Лихтенштейн, было бы хорошо Европе помнить об этом иногда", - сказала она.
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