В МИД Австрии напомнили Египту, что агрессия России виновата в продовольственном кризисе

4 июля, 05:39
Разрушенный оккупантами зерновой терминал в Николаеве (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Разрушенный оккупантами зерновой терминал в Николаеве (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил своему египетскому коллеге Самеху Шукри, что именно Россия виновна в продовольственном кризисе в Египте.

Об этом сообщает АРА.

«Российская агрессивная война против Украины вызывает экономические проблемы и продовольственный кризис в регионе. Это российские ракеты уничтожают украинские элеваторы», — заявил Шалленберг.

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Он напомнил, что кремль и лично диктатор Путин «виновны в том, что из украинских портов через Черное море больше не поставляется зерно».

Шалленберг опроверг заявления российской пропаганды, что в продовольственном кризисе виноваты санкции ЕС.

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Глава МИД напомнил, что Египет является крупнейшим импортером украинского зерна. 80−90% пшеницы в Египте импортируется преимущественно из Украины.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

https://www.youtube.com/watch?v=m5JM-1QEETU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Владимир Путин Египет Австрия Зерно Продовольственный кризис

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