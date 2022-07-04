В МИД Австрии напомнили Египту, что агрессия России виновата в продовольственном кризисе 4 июля, 05:39 Разрушенный оккупантами зерновой терминал в Николаеве (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил своему египетскому коллеге Самеху Шукри, что именно Россия виновна в продовольственном кризисе в Египте.



Об этом сообщает АРА.

«Российская агрессивная война против Украины вызывает экономические проблемы и продовольственный кризис в регионе. Это российские ракеты уничтожают украинские элеваторы», — заявил Шалленберг.



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Он напомнил, что кремль и лично диктатор Путин «виновны в том, что из украинских портов через Черное море больше не поставляется зерно».



Шалленберг опроверг заявления российской пропаганды, что в продовольственном кризисе виноваты санкции ЕС.

Глава МИД напомнил, что Египет является крупнейшим импортером украинского зерна. 80−90% пшеницы в Египте импортируется преимущественно из Украины.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.



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