В Мексике во время падения вертолета погибла губернатор одного из штатов Сегодня, 11:19 95 Цей матеріал також доступний українською Вертолет потерпел крушение вскоре после взлета

В Мексике в понедельник, 24 декабря, во время падения вертолета погибла губернатор штата Пуэбла от оппозиции Марта Эрика Алонсо и еще пять человек, которые находились на борту.

Об этом сообщает Reuters.

Также в катастрофе погиб муж политика, сенатор и губернатор штата Пуэбла в 2011-2017 годах Рафаэль Морено.

Отмечается, что частный вертолет Agusta направлялся в Мехико и потерпел крушение после неустановленной аварии вскоре после взлета в городе Санта-Мария-Коронанго, примерно в трех морских милях от аэропорта Пуэбла.

По словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дюрасо, на данный момент нет никаких причин считать, что авария не была связана с тем, как вертолет функционировал.

"Лично я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валле и его жены, губернатора Пуэблы Марты Эрики Алонсо. Как авторитет, я принимаю на себя обязательство расследовать причины, рассказать правду о случившемся и действовать соответственно", – заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Twitter.

En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia 24 декабря 2018 г.

Марта Эрика Алонсо от правоцентристской Партии национальных действий (PAN) вступила в должность в декабре после победы в выборах в июле. Левое национальное движение возрождени обвинило ее в фальсификациях.

Избирательный трибунал подтвердил результаты Пуэблы только в декабре.

Оппозиционные политики призвали провести независимое расследование катастрофы из-за напряженной атмосферы, а также выразили обеспокоенность сроками аварии после избирательного конфликта.