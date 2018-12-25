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В Мексике во время падения вертолета погибла губернатор одного из штатов

Сегодня, 11:19
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Вертолет потерпел крушение вскоре после взлета

В Мексике в понедельник, 24 декабря, во время падения вертолета погибла губернатор штата Пуэбла от оппозиции Марта Эрика Алонсо и еще пять человек, которые находились на борту.

Об этом сообщает Reuters.

Также в катастрофе погиб муж политика, сенатор и губернатор штата Пуэбла в 2011-2017 годах Рафаэль Морено.

Отмечается, что частный вертолет Agusta направлялся в Мехико и потерпел крушение после неустановленной аварии вскоре после взлета в городе Санта-Мария-Коронанго, примерно в трех морских милях от аэропорта Пуэбла.

По словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дюрасо, на данный момент нет никаких причин считать, что  авария не была связана с тем, как вертолет функционировал.

"Лично я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валле и его жены, губернатора Пуэблы Марты Эрики Алонсо. Как авторитет, я принимаю на себя обязательство расследовать причины, рассказать правду о случившемся и действовать соответственно", – заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Twitter.

Марта Эрика Алонсо от правоцентристской Партии национальных действий (PAN) вступила в должность в декабре после победы в выборах в июле. Левое национальное движение возрождени обвинило ее в фальсификациях.

Избирательный трибунал подтвердил результаты Пуэблы только в декабре.

Оппозиционные политики призвали провести независимое расследование катастрофы из-за напряженной атмосферы, а также выразили обеспокоенность сроками аварии после избирательного конфликта.

 

Теги:   Крушение Мексика Вертолет

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