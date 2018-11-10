10 ноября 2018, суббота

В Македонии экс-премьера приговорили к двум годам тюрьмы

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Никола Груевского осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля

Никола Груевского осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля

В Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны Никола Груевского по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года.

Об этом сообщает Darik News.

Однако Груевскому удалось сохранить мандат парламентария, и он сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.

Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Новое правительство Македонии в феврале 2018-го решило продать автомобиль.

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