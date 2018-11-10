В Македонии экс-премьера приговорили к двум годам тюрьмы

В Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны Никола Груевского по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года.
Об этом сообщает Darik News.
Однако Груевскому удалось сохранить мандат парламентария, и он сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.
Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.
Новое правительство Македонии в феврале 2018-го решило продать автомобиль.
Смотрите также
- Переименование Македонии: правительство утвердило текст поправок в Конституции об изменении названия страны
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования