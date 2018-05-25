В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет условия ядерной сделки

Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года, несмотря на выход США из него, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно завлению, Иран придерживается ограничений на уровне, на котором он может обогатить уран, хранить запас обогащенного урана и прочее.

МАГАТЭ заявило, что запасы обогащенного урана Ирана остаются в пределах лимита 300 килограммов, как это определено в соглашении, согласно которому страна ограничила свою ядерную деятельность в обмен на отмену санкций.

При этом агентство критикует Иран за то, что он создает преграды так называемым инспекциям "дополнительного доступа" в рамках дополнительного протокола МАГАТЭ.

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Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.