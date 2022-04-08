Мэр Мадрида поддержал идею предоставления одной из улиц у посольства России названия Буча или Ирпень

8 апреля, 16:57
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В Мадриде улицу у посольства РФ переименуют в Буча или Ирпень (Фото:Embajada de Ucrania en el Reino de España)

В Мадриде улицу у посольства РФ переименуют в Буча или Ирпень (Фото:Embajada de Ucrania en el Reino de España)

В Мадриде одну из улиц у посольства России переименуют в Буча или Ирпень.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает посольство Украины в Испании.

В пятницу, 8 апреля посол Украины в Испании Сергей Погорельцев провел встречу с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом Альмейдой.

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Во время встречи мэром города была поддержана идея предоставления одной из улиц у посольства России названия Буча или Ирпень, а также переименования улиц Россия и Санкт-Петербург в Киев и Мариуполь соответственно.

Мэр города пожелал Украине скорой победы и возвращения в мирную жизнь.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Испания Мадрид Война России против Украины

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