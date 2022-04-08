Мэр Мадрида поддержал идею предоставления одной из улиц у посольства России названия Буча или Ирпень
В Мадриде улицу у посольства РФ переименуют в Буча или Ирпень (Фото:Embajada de Ucrania en el Reino de España)
В Мадриде одну из улиц у посольства России переименуют в Буча или Ирпень.
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Об этом сообщает посольство Украины в Испании.
В пятницу, 8 апреля посол Украины в Испании Сергей Погорельцев провел встречу с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом Альмейдой.
Во время встречи мэром города была поддержана идея предоставления одной из улиц у посольства России названия Буча или Ирпень, а также переименования улиц Россия и Санкт-Петербург в Киев и Мариуполь соответственно.
Мэр города пожелал Украине скорой победы и возвращения в мирную жизнь.
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