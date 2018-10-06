06 октября 2018, суббота

В Мадриде тысячи ультраправых маргиналов вышли на антиправительственный протест

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Утраправи выкрикивали лозунги против премьер-министра и называли его
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Утраправи выкрикивали лозунги против премьер-министра и называли его "сепаратистом"

В столице Испании Мадриде около трех тысяч ультраправых маргиналов вышли на протест против премьер-министра Педро Санчеса, которого считают "сепаратистом" из-за его готовности встретиться с руководством Каталонии. Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие собрались перед зданием парламента Испании.

Ультраправые выкрикивали лозунги против премьер-министра и называли его "сепаратистом".

Отмечается, что ни один член значимых политических партий в митинге не участвовал.

Ранее сообщалось, что Мадрид предупредил Барселону о невозможности ультиматумов в вопросе независимости Каталонии.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонская власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

1 августа 2018 новый социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провел переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона и призвали освободить сепаратистов, содержащиеся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.

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