В аэропорту Лондона задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России — The Sun 15 июня, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Полиция задержала мужчину в аэропорту (Фото:999 Response/www.flickr.com)

В понедельник, 13 июня, аэропорту Гатвик полиция задержала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу страны-агрессора России и диктатора Владимира Путина, сообщает The Sun.

Издание пишет, что мужчина подозревается в шпионаже в Великобритании в пользу российского диктатора Владимира Путина. Его арестовали.

Перед задержанием мужчина собирался улетать из Великобритании.

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«Он был доставлен в лондонский полицейский участок, где остается под стражей. Расследование продолжается», — сказал представитель полиции.

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