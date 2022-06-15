В аэропорту Лондона задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России — The Sun

15 июня, 17:02
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Полиция задержала мужчину в аэропорту (Фото:999 Response/www.flickr.com)

Полиция задержала мужчину в аэропорту (Фото:999 Response/www.flickr.com)

В понедельник, 13 июня, аэропорту Гатвик полиция задержала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу страны-агрессора России и диктатора Владимира Путина, сообщает The Sun.

Издание пишет, что мужчина подозревается в шпионаже в Великобритании в пользу российского диктатора Владимира Путина. Его арестовали.

Перед задержанием мужчина собирался улетать из Великобритании.

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«Он был доставлен в лондонский полицейский участок, где остается под стражей. Расследование продолжается», — сказал представитель полиции.

https://www.youtube.com/watch?v=lxJ4NjEXJPg
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Шпионаж Лондон Задержание Война России против Украины

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