«Дочь русского военного преступника». В Лондоне протестующие собрались возле дома дочки Лаврова

12 марта, 23:51
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Протест в Лондоне (Фото:t.me/Pravda_Gerashchenko)

Протест в Лондоне (Фото:t.me/Pravda_Gerashchenko)

В Лондоне протестующие собрались возле дома, где живет дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Они заявили, что она отмывает преступные деньги в Британии.

Об этом написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Полина Ковалева — дочь русского военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь» — с такими лозунгами люди пришли к дому дочери Лаврова в Лондоне.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Лондон МИД России Сергей Лавров Война России против Украины

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