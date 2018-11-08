08 ноября 2018, четверг

В Лондоне анонимы разместили сатирические билборды с подмигивающим Путиным

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Билборды появились по всему Лондону
Фото: Тwitter/Pr0ud_Bear

Билборды появились по всему Лондону

Неизвестные разместили по всему Лондону сатирические билборды, на которых изображен подмигивающий президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Reuters.

Билборды посвященные празднованию "вклада" российской военной разведки и Путина в Brexit.

На билбордах изображен президент РФ, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает букву "Я".

Сами же анонимы утверждают, что являются "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit".

На одном из билбордов также фигурирует экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, изображенный в виде российского десантника.

Напомним, что ранее Великобритания заявила, что не обнаружила доказательства вмешательства России в референдум 2016 по Brexit.

Москва неоднократно отрицала обвинения, однако противники Brexit указывали на возможную роль Кремля.

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