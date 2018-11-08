В Лондоне анонимы разместили сатирические билборды с подмигивающим Путиным

Билборды появились по всему Лондону

Неизвестные разместили по всему Лондону сатирические билборды, на которых изображен подмигивающий президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Reuters.

Билборды посвященные празднованию "вклада" российской военной разведки и Путина в Brexit.

На билбордах изображен президент РФ, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает букву "Я".

Сами же анонимы утверждают, что являются "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit".

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ????️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.

На одном из билбордов также фигурирует экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, изображенный в виде российского десантника.

Напомним, что ранее Великобритания заявила, что не обнаружила доказательства вмешательства России в референдум 2016 по Brexit.

Москва неоднократно отрицала обвинения, однако противники Brexit указывали на возможную роль Кремля.