В Лондоне анонимы разместили сатирические билборды с подмигивающим Путиным

Неизвестные разместили по всему Лондону сатирические билборды, на которых изображен подмигивающий президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Reuters.

Билборды посвященные празднованию "вклада" российской военной разведки и Путина в Brexit.

На билбордах изображен президент РФ, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает букву "Я".

Сами же анонимы утверждают, что являются "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit".

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ????️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx