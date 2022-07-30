В Ливане задержали сирийское судно с ворованным у Украины зерном — СМИ

30 июля, 19:41
В Ливане задержали сирийское судно Laodicea, перевозившее украденное из Украины зерно (Фото:annahar.com)

В Ливане задержали сирийское судно Laodicea, перевозившее украденное из Украины зерно (Фото:annahar.com)

Несколько ливанских СМИ сообщили в субботу, 30 июля, что прокуратура Ливана в порту Триполи задержала сирийское судно Laodicea, которое, по информации Киева, перевозило украденную из Украины пшеницу.

Как сообщает Wionews, ливанская прокуратура наложила арест на судно и передала расследование по нему спецслужбам. Полиция проведет обыск судна. Оно будет задержано до окончания расследования.

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По данным МИД Ливана, задержанное судно под сирийским флагом перевозило ячмень и муку.

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Как пишет AFP со ссылкой на местного чиновника, по предварительным данным, зерно принадлежит сирийскому бизнесмену, а владельцем транспортной компании является турецкое лицо. Часть товара планировалось выгрузить в Ливане, а остальное отправить в Сирию.

Сотрудник таможни сообщил агентству, что документы на груз «в порядке», и у правоохранителей пока «нет никаких доказательств того, что товар был украден».

Накануне украинское посольство в Ливане сообщало, что украинский суд выдал ордер на арест задержанного в порту Бейрута судна Лаодикея (Laodicea) под сирийским флагом и находящегося на его борту груза. В посольстве Украины сообщили, что зерно было загружено с места, оккупированного российскими военными.

«Судно прибыло из крымского порта, закрытого для международных грузовых перевозок с 5000 тонн ячменя и 5000 тонн пшеницы, изъятыми, как мы подозреваем, из украинских запасов», — заявляли в посольстве.

По словам представителя дипмиссии, в случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры по условиям его передачи в Ливан, который переживает один из худших финансовых кризисов в истории и испытывает острую нехватку хлеба.

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В четверг, 28 июля, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое, по утверждению Киева, было загружено зерном, похищенным с оккупированных украинских территорий.

В пятницу, 29 июля, МИД Ливана сообщил, что проведет проверку груза на этом судне.

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Украинская сторона обвиняет Россию в систематическом вывозе зерна из оккупированных территорий и попытках продать его в третьих странах.

Как свидетельствуют спутниковые данные, Россия грузовиками вывозит украинский урожай из оккупированных после 24 февраля территорий Запорожской и Херсонской областей в оккупированный Крым, где выгружает их на корабли. Некоторые из них прибывают в подконтрольные РФ сирийские порты.

Россия отрицает эти обвинения.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ливан Зерно Пшеница Война России против Украины экспорт зерна

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