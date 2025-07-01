Ливанские чиновники во вторник, 1 июля, начали готовить ответ на требование США по разоружению Хезболлы до ноября в обмен на прекращение израильских операций.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с вопросом.

Как пишет агентство, требования США передал специальный посланник США в Сирии и посол в Турции Томас Барак во время визита в Бейрут 19 июня.

Реклама

Передавая дорожную карту, Барак сказал ливанским чиновникам, что ожидает услышать ответ до 1 июля относительно любых предложенных поправок, сообщают источники.

По словам собеседников агентства, Вашингтон передал шестистраничный документ, в котором делается акцент на разоружении Хезболлы и других боевых группировок. Он также призывает Ливан улучшить связи с Сирией и провести финансовые реформы.

Кроме этого, документ предлагает поэтапный подход к разоружению Хезболлы, в рамках которого группировка должна сдать оружие по всему Ливану в обмен на вывод израильских войск, отметили источники.

По словам Барака, полное разоружение должно завершиться до ноября или до конца года.

Также, согласно документу, должен быть создан механизм под наблюдением ООН, который будет обеспечивать освобождение Израилем заключенных, связанных с Хезболлой, отметили собеседники Reuters.

По их словам, Барак призвал ливанских чиновников «воспользоваться дорожной картой», поскольку она «может не случиться снова».

Как сообщили источники, Ливан назначил комитет для подготовки предварительного ответа США.

Другие источники отметили, что Хезболла не отказалась от сотрудничества с комитетом и фактически начала посылать сигналы о сотрудничестве, однако не обязалась разоружиться.

В апреле министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что войска его страны останутся в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливане и Сирии на неопределенный срок.

28 июня Армия обороны Израиля сообщила об успешной ликвидации ключевого представителя ливанской террористической группировки Хезболла — Аббаса аль-Хассана Вахби.

27 июня ЦАХАЛ также сообщил, что истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по объекту группировки Хезболла в районе замка Бофорт на юге Ливана.

По данным израильских военных, объект, который использовался террористической группировкой для «управления своим огнем и обороной», был частью подземного объекта Хезболлы, ранее атакованного Израилем.