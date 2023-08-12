Просит политическое убежище. В Литву сбежал еще один российский офицер — ВВС 12 августа, 02:04 По его словам он принимал участие в войне, но находился все это время на территории РФ (Фото:bbc)

В Литву сбежал еще один российский офицер. Он нелегально пересек границу и запросил политическое убежище.

Об этом пишет Би-би-си.



Лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы на вильнюсском автовокзале 10 августа.

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Военнослужащий проходил службу в войсковой части 59313−39— это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки и откуда смог связаться со специальным корреспондентом Би-би-си Ильей Барабановым.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», — сказал Иван Королев Би-би-си.

По его словам он принимал участие в войне, но находился все это время на территории РФ, на территории Украины он не был.

«Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину», — сказал Королев.

Би-би-си обратилась к миграционным властям Литвы за комментарием и ожидает ответа.