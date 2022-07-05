Нельзя воскресить убитых Россией людей, но есть реальный шанс заставить ее выплатить репарации — премьер Литвы 5 июля, 10:54 Ингрида Шимоните (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что есть реальный шанс заставить страну-агрессора Россию выплатить репарации.

«Мы не можем воскресить убитых Россией людей, но у нас есть реальный шанс заставить агрессора выплатить репарации», — сказала она на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано, сообщает Интерфакс-Украина.

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По ее словам, нужно генерировать финансирование.

«Мы должны найти на это средства с наших бюджетов или осуществить коллективные заимствования. Но более адекватный и справедливый путь — это арест и использование российских активов, замороженных под нашими санкциями», — сказала она.

Шимоните призвала ЕС и другие страны создавать правовые механизмы ареста замороженных активов России.

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