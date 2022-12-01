Четвертый пошел. В Литве сотрудника посольства России объявили персоной нон грата 1 декабря, 18:16 Посольство России в Литве (Фото:DELFI / Andrius Ufartas)

Сотрудник посольства России в Литве объявлен персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МИД Литвы.

В сообщении говорится, что представитель посольства России в Литве был вызван в МИД, где ему вручили ноту, в которой сотрудник российского диппредставительства объявлен нежелательным лицом «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

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Ему приказано покинуть Литву в течение пяти дней.

С начала полномасштабной войны России против Украины это уже четвертый случай, когда российские дипломаты высылаются из Литвы.