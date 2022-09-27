Россияне могут свергнуть режим диктатора Путина — МИД Литвы

27 сентября, 15:30
Поделиться:
Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что россияне могут свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина.

«Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1574714682782277632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1574714682782277632%7Ctwgr%5Efbc6a2929c4881987fa740520c5955052ad58ab5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F09%2F27%2F7147571%2F

По его словам, не стоит недооценивать силу свободы.

Читайте также:
«Изменение восприятия войны». Почему радикализация протестов против мобилизации в Дагестане должна стать примером для РФ — отвечает политолог

Протесты против мобилизации проходят в Дагестане.

22 сентября люди перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.

25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=QHPJ6JMP318
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Литва Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X