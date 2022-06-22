«Ситуация остается неизменной». В Литве заявили, что прямой военной угрозы для страны сегодня нет 22 июня, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Литва заблокировала транзит санкционных товаров из РФ в Калининград (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

На фоне угроз со стороны страны-агрессора РФ из-за запрета транзита товаров в Калининградскую область в Вооруженных силах Литвы заявили, что прямой военной угрозы Литве сегодня нет.

Об этом сообщает LRT.

«Мы получаем вопросы, которые звучат примерно так: „Сообщат ли обществу в случае приближения врага к границам Литвы? Ситуация напряженная, СМИ молчат“. Стремление запугать, вызвать неразбериху и недоверие к своему государству — классическая цель пропаганды, которая обеспечивается через информационные операции», — заявили в пресс-службе.

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В министерстве заявили, что над вопросом о планах врага работает разведка.

"Мы собираем разведку из разных источников: открытых, человеческих, коммуникационных, визуальных, измерительных и с помощью всех возможных средств", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ситуация остается неизменной – прямой военной угрозы Литве сегодня нет.

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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