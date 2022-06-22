«Ситуация остается неизменной». В Литве заявили, что прямой военной угрозы для страны сегодня нет
Литва заблокировала транзит санкционных товаров из РФ в Калининград (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
На фоне угроз со стороны страны-агрессора РФ из-за запрета транзита товаров в Калининградскую область в Вооруженных силах Литвы заявили, что прямой военной угрозы Литве сегодня нет.
Об этом сообщает LRT.
«Мы получаем вопросы, которые звучат примерно так: „Сообщат ли обществу в случае приближения врага к границам Литвы? Ситуация напряженная, СМИ молчат“. Стремление запугать, вызвать неразбериху и недоверие к своему государству — классическая цель пропаганды, которая обеспечивается через информационные операции», — заявили в пресс-службе.
В министерстве заявили, что над вопросом о планах врага работает разведка.
"Мы собираем разведку из разных источников: открытых, человеческих, коммуникационных, визуальных, измерительных и с помощью всех возможных средств", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ситуация остается неизменной – прямой военной угрозы Литве сегодня нет.
С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.
Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.
Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.
Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.
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