Глава МИД Литвы — коллегам из НАТО: Сохраняйте спокойствие и дайте танки Украине 29 ноября, 11:17 Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В преддверии саммита НАТО в Румынии министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.

«Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки», — написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения.

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29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.