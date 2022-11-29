Глава МИД Литвы — коллегам из НАТО: Сохраняйте спокойствие и дайте танки Украине

29 ноября, 11:17
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Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В преддверии саммита НАТО в Румынии министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.

«Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1597497831857983488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597497831857983488%7Ctwgr%5E9ac6107ed8a3d5b5ee1d5f7b54041cca319be0db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F11%2F29%2F7151483%2F

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/p5kyHtDcIw4

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки НАТО Литва Война России против Украины

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