Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

10 мая, 12:06
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В Литве Россию признали террористическим государством (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В Литве Россию признали террористическим государством (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Во вторник, 10 мая Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает Delfi.

Сейм единогласно поддержал соответствующую резолюцию — 128 голосов «за».

В резолюции сказано, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

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Согласно документу, агрессор усматривает цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

https://www.youtube.com/watch?v=AUfwtZIlnkY&t=2s

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В частности, в Буче обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Подобные военные преступления РФ фиксируют и в других населенных пунктах, где были оккупанты.

Кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк о том, что якобы мирные жители были казнены уже после отступления ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты, когда туда пришли российские войска. Ложь россиян также разоблачили журналисты-расследователи Bellingcat.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Литва Война России против Украины российский терроризм

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