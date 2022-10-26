«У меня должны быть инструменты». Командующий ВС Литвы предложит не передавать Украине гаубицы и системы ПВО 26 октября, 16:27 Гаубица PzH 2000 (Фото:Tobias Nordhausen/www.flickr.com)

Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, потому у самой страны уже «предел» по количеству вооружения.

Об этом сообщает LRT.

«У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без вооружения, но это вооружение, которое у нас есть, находится на том пределе, когда мы больше не можем раздавать его», — сказал он.

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По словам Рупшиса, он внесет соответствующее предложение.

«Следует искать другие средства поддержки», — сказал он.

Рупшис заявил, что Вильнюс мог бы поддерживать Украину оружием в том случае, если бы можно было в ближайшее время закупить новое оружие и заменить уже используемое.

По его словам, необходимо понимать, что у них также есть обязательства перед НАТО.

«Мы четко определили, какие подразделения мы причисляем к силам НАТО. Кроме того, у нас должны быть средства ведения огня с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные части с огневой мощью и ПВО, чтобы обеспечить поддержку в качестве принимающей стороны», — сказал он.

Ранее американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.