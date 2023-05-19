В Сейме Литвы обсуждают переименование России в Московию 19 мая, 13:36 В Литве начинают дискуссию о том, имеет ли смысл изменить название «Россия» на «Московия» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Комитет будущего в Сейме Литвы начинает дискуссию о том, имеет ли смысл изменить название «Россия» на «Московия» на литовском языке, сообщил председатель комитета, либерал Раймундас Лопата.



Об этом сообщает Verslo zinios.

По его словам, политики будут искать решение, опираясь на мысли историка Альфреда Бумблаускаса, которые он представит Сейму в своем докладе.

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Председатель комитета заявил, что российский диктатор Владимир Путин поддерживает начатую им войну против Украины искаженной и фальшивой историей, поэтому в Литве стоит поставить вопрос, не воспринимается ли искаженно историческая роль России — как и само название страны.

«Мы называем Россию Россией, потому что Россия в первую очередь так себя называет. Глядя с исторической перспективы Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем великорусский нарратив, который закрепился в сознании западных людей», — сказал он.

По его словам, они будут уточнять, как лучше было бы называть страну, которую традиционно называют Россией: Русью, Московией, или как-то иначе.

9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от русского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным». В Кремле заявили, что такие действия Варшавы «уже не русофобия, а процесс, граничащий с безумием».



В Латвии экспертная языковая комиссия рекомендовали использовать историческое балтийское или немецкое названия Калининграда вместо русского.