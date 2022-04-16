В Литве предлагают сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине 16 апреля, 06:13 Цей матеріал також доступний українською Буча после освобождения от оккупантов. Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Шесть литовских парламентариев зарегистрировали поправку, которой предлагается сделать 9 мая в Литве Днем памяти жертв геноцида в Украине. В этот день в стране отмечают День Европы.

Об этом пишет Delfi.



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Среди авторов есть и представители правящих партий, и оппозиции – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

Видео дня

Как отмечается в пояснительной записке, «сегодня мир переживает геноцид в Украине, учиненный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления, и военные преступления, которые совершают сегодня российские военные».

Аналогичное решение принял парламент Латвии, объявивший 9 мая днем памяти жертв войны в Украине. В этот день в Латвии запрещены массовые мероприятия.

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