В Литве предлагают сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине

16 апреля, 06:13
Цей матеріал також доступний українською
Буча после освобождения от оккупантов. Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Буча после освобождения от оккупантов. Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Поддержи НВ

Шесть литовских парламентариев зарегистрировали поправку, которой предлагается сделать 9 мая в Литве Днем памяти жертв геноцида в Украине. В этот день в стране отмечают День Европы.

Об этом пишет Delfi.

Война России против Украины - главные события 15 апреля

Среди авторов есть и представители правящих партий, и оппозиции – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

Видео дня
Читайте также:

Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay) «Даже не сомневайтесь в Литве». Посол в Вильнюсе о военной и политической поддержке Украины — интервью

Как отмечается в пояснительной записке, «сегодня мир переживает геноцид в Украине, учиненный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления, и военные преступления, которые совершают сегодня российские военные».

Читайте также:
Путин генералам не простит. Что происходит в бункере российского фюрера?

Аналогичное решение принял парламент Латвии, объявивший 9 мая днем памяти жертв войны в Украине. В этот день в Латвии запрещены массовые мероприятия.

Читайте также:
В Кракове возле генконсульства РФ появился сквер Свободной Украины
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Геноцид Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X