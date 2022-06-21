«Энтузиазм угас». Латвийское общество устало от беженцев из Украины — глава МВД
В Латвии заявили, что устали от украинских беженцев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что общество и предприниматели устали принимать украинских беженцев.
Об этом сообщает Delfi.
По его словам, сразу после начала войны России против Украины у многих были надежды на то, что она скоро закончится и все разрешится, но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас.
«Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: „нет, мы прекращаем“, и поэтому нам нужно искать другие решения», — сказал Эклонс.
Глава МВД призвал жителей рассматривать возможности размещения у себя беженцев из Украины в частном порядке.
По данным Министерства внутренних дел информации Латвии, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев.
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