Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян — глава МВД 22 января, 08:53 Марис Кучинскис (Фото:Saeima/Wikipedia)

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что у страны есть план действий в случае, если Россия объявит очередную мобилизацию, угрожающую волной новых беглецов, которые будут пытаться пересечь границу.

Об этом заявил в интервью изданию Delfi.

Как отмечается, этот план в определенной степени уже опробован на латвийско-белорусской границе.

"В Латвии накоплен немалый опыт, да и организованная белорусами "тренировка" пошла в пользу профессионализма латвийских служб", - подчеркнул министр.

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Кучинскис добавил, что в настоящее время на приграничной с Россией территории Латвии фиксируются лишь отдельные инциденты, однако они находятся под контролем.

«Однако то же самое нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Видимо, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что в это не вовлечена и Россия, потому что сейчас мы видим, как люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а потом их везут дальше к границе», — добавил чиновник.

Глава МВД Латвии подчеркнул, что в последнее время правоохранительным органам приходится чаще сталкиваться с дезинформацией белорусов в Telegram-каналах.

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13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.