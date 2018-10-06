В Латвии в день выборов взломали популярную соцсеть: при входе играет гимн РФ и появляется фото Путина

В субботу, 6 октября, в Латвии взломали социальную сеть draugiem.lv: при попытке зайти на стартовую страницу звучит российский гимн, появляются триколор и фотографии президента РФ Владимира Путина с российской армией.

Об этом сообщает DELFI.

На фото размещена следующая надпись: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. "Русский мир" может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте словосочетание "Русский мир"".

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сеть была совершена кибератака.

В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов. Причины и источники взлома пока неизвестны.

В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. На главной странице крупнейшей соцсети страны сначала появился Путин, а затем — заиграл гимн России https://t.co/dDvUUFlazE pic.twitter.com/2Jr7dFjzVB — Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) 6 октября 2018 г.

Ja gribat sajusties neomulīgi, lasot tekstu, ka "Krievijas robežas nekur nebeidzas" un paklausīties Krievijas himnu, tad, ieejot @draugiem, ir tāda iespēja. Uzlauzti? @Valsts_policija pic.twitter.com/qRqMDk0RCG — Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) 6 октября 2018 г.

Напомним, в субботу, 6 октября, в Латвии проходят выборы в Сейм. В борьбе принимают участие 16 партий и политических объединений.