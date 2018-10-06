06 октября 2018, суббота

В Латвии в день выборов взломали популярную соцсеть: при входе играет гимн РФ и появляется фото Путина

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Работа портала приостановлена на несколько часов

Работа портала приостановлена на несколько часов

В субботу, 6 октября, в Латвии взломали социальную сеть draugiem.lv: при попытке зайти на стартовую страницу звучит российский гимн, появляются триколор и фотографии президента РФ Владимира Путина с российской армией.

Об этом сообщает DELFI.

На фото размещена следующая надпись: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. "Русский мир" может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте словосочетание "Русский мир"".

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сеть была совершена кибератака.

В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов. Причины и источники взлома пока неизвестны.

Напомним, в субботу, 6 октября, в Латвии проходят выборы в Сейм. В борьбе принимают участие 16 партий и политических объединений.

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