Динамику трудно предсказать. Война России против Украины может быть затяжной — МИД Латвии 28 декабря, 10:24 Здание в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Война России против Украины может быть затяжной, ее динамику трудно предсказать, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в ежегодном отчете о проделанной и запланированной деятельности.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, в начале вторжения РФ в Украину Латвия решительно осудила действия агрессора и вместе с союзниками приступила к работе, чтобы, с одной стороны, оказать всяческую поддержку Украине, а с другой - ввести комплексный ответ на российскую агрессию путем внедрения санкций против и начала ее международной изоляции.

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«Латвия последовательно подчеркивает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах», — сказал он.

Министр заявил, что только Украина имеет право решать, когда, где и при каких условиях можно считать прекращенной агрессию России.

"Латвия отвергает любое давление на Украину в этом вопросе", - сказал министр.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами МИД Латвии является оказание всяческой помощи Украине, сохранение политики санкций против России, привлечение РФ к ответственности за преступления агрессии и взыскание репараций.