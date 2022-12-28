Динамику трудно предсказать. Война России против Украины может быть затяжной — МИД Латвии
Здание в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Война России против Украины может быть затяжной, ее динамику трудно предсказать, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в ежегодном отчете о проделанной и запланированной деятельности.
Об этом сообщает Delfi.
По его словам, в начале вторжения РФ в Украину Латвия решительно осудила действия агрессора и вместе с союзниками приступила к работе, чтобы, с одной стороны, оказать всяческую поддержку Украине, а с другой - ввести комплексный ответ на российскую агрессию путем внедрения санкций против и начала ее международной изоляции.
«Латвия последовательно подчеркивает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах», — сказал он.
Министр заявил, что только Украина имеет право решать, когда, где и при каких условиях можно считать прекращенной агрессию России.
"Латвия отвергает любое давление на Украину в этом вопросе", - сказал министр.
Он подчеркнул, что приоритетными задачами МИД Латвии является оказание всяческой помощи Украине, сохранение политики санкций против России, привлечение РФ к ответственности за преступления агрессии и взыскание репараций.