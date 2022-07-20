«Настоящая смена игры». Экс-глава МИД Литвы назвал ракеты, которые нужны Украине для перелома в войне 20 июля, 14:12 Линас Линкявичюс (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Украине «срочно нужны» ракеты ATACMS для перелома в войне.

Диплотат добавил, что уже заметна эффективность HIMARS.

«Украине также срочно нужны ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250−300 километров. Настоящая смена игры! Пора торопиться», — написал Линкявичюс в Twitter.

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В среду, 20 июля, состоится уже четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» касательно военной поддержки Украины, которая обычно собирает представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что по итогам Рамштайна-4 ВСУ могут получить новое вооружение и анонсировал вероятное присоединение к формату поддержки Украины новых государств.

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