«Настоящая смена игры». Экс-глава МИД Литвы назвал ракеты, которые нужны Украине для перелома в войне

20 июля, 14:12
Линас Линкявичюс (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Линас Линкявичюс (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Украине «срочно нужны» ракеты ATACMS для перелома в войне.

Диплотат добавил, что уже заметна эффективность HIMARS.

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«Украине также срочно нужны ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250−300 километров. Настоящая смена игры! Пора торопиться», — написал Линкявичюс в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1549684817750593536

В среду, 20 июля, состоится уже четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» касательно военной поддержки Украины, которая обычно собирает представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что по итогам Рамштайна-4 ВСУ могут получить новое вооружение и анонсировал вероятное присоединение к формату поддержки Украины новых государств.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4&t=11s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ракеты Латвия Война России против Украины

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