«Россия продолжает эскалацию». Нет никаких веских аргументов, почему Украине нельзя предоставить танки — МИД Латвии 23 января, 12:26 Эдгарс Ринкевичс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал Германию за ее нерешительность в вопросе поставок Украине танков Leopard 2.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Сейчас нет веских аргументов в пользу того, почему боевые танки и системы ПВО не могут быть предоставлены", - сказал он.

Министр добавил, что «аргумент об эскалации не работает, потому что Россия продолжает эскалацию».



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По его словам, "для восстановления мира в Европе теперь нам нужно предоставить Украине все, что нужно", включая боевые танки.

Министр заявил, что следующие несколько недель могут стать «решающими».