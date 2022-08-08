Полиция больше не будет охранять консульства России в Латвии

8 августа, 15:28
Полиция Латвии (Фото:Maris Greidans/www.flickr.com)

Полиция Латвии (Фото:Maris Greidans/www.flickr.com)

Полиция Латвии больше не будет охранять генеральные консульства страны-агрессора России в Даугавпилсе и Лиепае.

Об этом сообщает LSM.

Дипломатические сотрудники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Власти Латвии в апреле приняли решение отозвать согласие на работу этих генконсульств, таким образом, закрыв консульские представительства РФ. Выдворенные сотрудники должны были покинуть страну до 30 апреля.

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Латвия приняла данное решение в знак солидарности с Украиной.

Посольство Латвии в России на неопределенный срок остановило выдачу виз гражданам России.

Теперь визу будут выдавать только россиянам, которые будут ехать на похороны близкого родственника.

https://www.youtube.com/watch?v=eQhLQmeawQE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Латвия Дипломатия Война России против Украины

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