Для прощания с империализмом. Россия должна проиграть войну против Украины — министр обороны Латвии 2 сентября, 11:56 Артис Пабрикс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна-агрессор Россия должна проиграть войну против Украины.

Об этом сообщает Delfi.

«Было бы хорошо, если бы Россия проиграла войну Украине, чтобы ее народ мог смотреть на мир другими — не империалистическими» — сказал он.

По его словам, для граждан РФ «было бы полезно проиграть войну, чтобы посмотреть на мир другими глазами».

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«Это не будет потерей их достоинства (…). Я бы хотел, чтобы русский народ научился проигрывать, не теряя достоинства, мы можем помочь», — сказал он.

Министр напомнил, что некоторые эксперты говорили о новом демократическом этапе России после распада СССР, но этого не произошло.

«В 21 веке мы столкнулись с этим. Мы видим существование концлагерей, полное игнорирование международного права, мы видим, как обращаются с пленными, с украинскими солдатами. Мы видим депортации мирных жителей, изнасилования, мы видим могилы», — сказал он.

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