В Латвии на выборах в парламент лидирует пророссийская партия

На прошедших в субботу, 6 октября, парламентских выборах в Латвии лидирует оппозиционная социал-демократическая партия Согласие, которая выступает за сотрудничество с РФ. Об этом сообщает DW.

По данным экзитполов, партия набирает 19,4% голосов.

Отмечается, что второе место с 13,4% голосов занимает либеральная партия Развитие/За. За национальное объединение Все для Латвии проголосовали 12,6% избирателей, а популистская партия Кому принадлежит государство? набрала 11,5% голосов, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) нынешнего премьер-министра Мариса Кучинскиса – 9,7% голосов, а партия Единство – 6,9%.

Остальные девять партий, которые принимали участие в выборах, не проходят в парламент.

По данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 51,3%.

Сообщается, что правившая до сих пор коалиция из партий Единство, СЗК и Все для Латвии набирает 29,2% голосов, и чтобы остаться у власти, им необходимо привлечь в коалицию еще одного партнера.

Согласие отстаивает интересы русскоязычной части населения и настаивает на добрососедских экономических связях с РФ.

Кандидатом на пост премьер-министра от партии выступает экономист Вячеслав Домбровский.

Отмечается, что оппоненты Согласия утверждают, что партия связана с Кремлем. Также существуют опасения, что партия может объединиться в правящую коалицию с популистами.

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Напомним, в субботу, 6 октября, в Латвии проходят выборы в парламент. В борьбе принимают участие 16 партий и политических объединений.