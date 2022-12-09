Оборона стран Балтии. В Латвии на постоянной основе будут дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США 9 декабря, 16:13 В Латвии будут дислоцированы американские военные (Фото:facebook.com/DeptofDefense)

В ближайшие годы в Латвии будут на постоянной основе дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США.

Об этом сообщает Delfi.

США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, согласно которому, американские солдаты и единицы военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.

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Планируется, что в ближайшие годы США обеспечат в Латвии постоянные присутствие сменных подразделений как на военной базе в Адажи, так и в Лиелварде.

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В Минобороны Латвии заявили, что это соответствует нуждам Национальных вооруженных сил, и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит взаимную совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами.

«Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят», — сказал министр обороны Артис Пабрикс.

По его словам, руководство США понимает, что сдерживание основано на сильном присутствии и обмене опытом.

«Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно доказывают, что будут продолжать это делать», — сказал Пабрикс.