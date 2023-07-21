Беспилотники пытались атаковать военный аэродром в оккупированном Крыму — росСМИ 21 июля, 12:56 В Крыму все чаще происходит «бавовна» (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Днем в четверг, 20 июля беспилотники пытались атаковать военный аэродром в оккупированном Крыму.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о дронах самолетного типа.

Они якобы были нейтрализованы недалеко от военного аэродрома в пгт Гвардейское под Симферополем.

Российская пропаганда заявила, что два из них были сбиты силами ПВО, еще один якобы посадили средствами радиоэлектронной борьбы.

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В последние месяцы на территории оккупированного войсками РФ Крыма участились случаи «бавовны».

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова начался пожар — загорелся склад боеприпасов армии РФ, детонация продолжается.

Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов.

В ОК Юг заявляли, что «сезон бавовны мы анонсировали».

