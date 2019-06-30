Дело Скрипалей: Песков заявил о жестком разговоре Путина и Мэй Вчера, 19:22 2756 Цей матеріал також доступний українською Pool via REUTERS Тереза Мэй и Владимир Путин Pool via REUTERS

В Кремле заявили о жестком разговоре президента РФ Владимира Путина с премьером Великобритании Терезой Мэй по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, беседа между Путиным и Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз на саммите G20.

«И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после того, как Россия предприняла попытку убить Сергея Скрипаля — бывшего двойного агента, который получил британское гражданство.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года в британском городе Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Кремль же отвергает все обвинения.

Из-за шпионского скандала Британия выслала 23 российских дипломатов. Ее примеру последовал ряд стран, в том числе США и Украина.