Кремль отреагировал на предложение США возобновить транзит газа через Украину

Кремль заявил, что возобновлять транзит газа через Украину пока преждевременно (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

В Кремле заявили, что на данный момент возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины невозможно. В то же время в Москве не исключают, что этот вопрос может быть вновь рассмотрен в будущем.

Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что США настаивают на скорейшем возобновлении поставок российского природного газа в Европу через Украину в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии.

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Песков утверждает, что нынешняя ситуация не позволяет реализовать такую инициативу. Он считает, что говорить о возобновлении транзита преждевременно, поскольку «обстоятельства на местах пока этому не способствуют».

В то же время представитель Кремля не исключил возвращения к вопросу поставок газа в будущем. По его словам, перспективы будут зависеть от заинтересованности покупателей и продавцов, а также от возможностей поставщиков.

Кроме того, Песков заявил, что мировой газовый рынок не ограничивается Европой, а основные центры экономического роста, по его словам, сосредоточены в странах Глобального Юга.

Газета WSJ писала, что после возобновления украинских ударов по российским НПЗ идея масштабного энергетического перемирия вновь стала актуальной в преддверии трехсторонних переговоров, запланированных на середину ноября.

По мнению американских переговорщиков, возвращение России на европейский рынок природного газа станет мощным стимулом для диктатора Владимира Путина согласиться на сделку.

В декабре 2025 года Европейский парламент принял закон, предусматривающий полный отказ от российского газа к осени 2027 года.

17 июня в Европейском Союзе вступил в силу запрет на краткосрочные газовые контракты с РФ.

28 октября Европейская комиссия заявила, что даже после завершения войны РФ против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа.