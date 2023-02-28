«Никаких инициатив». Песков заявил, что Шольц и Макрон не идут на контакт с Путиным 28 февраля, 10:41 Олаф Шольц и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц не идут на контакт с Путиным.

Об этом сообщает пропагандистское издание Известия.

«Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было», — сказал он.

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По словам спикера диктатора, Макрон пять или шесть раз говорил о готовности позвонить Путину, но запросов о таком разговоре Кремль так и не получил.

«Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что считает попытки французского коллеги Эммануэля Макрона продолжать общаться с диктатором Владимиром Путиным «пустой тратой времени».