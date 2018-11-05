В Кремле завили о смене формата встречи Трампа и Путина в Париже

Дональд Трамп и Владимир Путин побеседуют "на ногах" в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже 11 ноября, скорее всего, не состоится.

По его словам, стороны условились провести краткую встречу "на ногах" в Париже, чтобы договориться о проведении полноценных переговоров, передает ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что смена формата встречи Путина и Трампа в Париже не связана с существующими между США и РФ разногласиями.

"В данном случае дело не в разногласиях, дело - в формате многостороннего мероприятия, которое посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны. Этот формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам", - подчеркнул Песков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоится.

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По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября - 1 декабря.

Последняя встреча президентов США и РФ состоялась 16 июля в Хельсинки.