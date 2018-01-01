В Кремле выразили сожаление в связи с прекращением договора о дружбе между Украиной и Россией Сегодня, 18:57 67 Цей матеріал також доступний українською Кремль считает прекращение договора опрометчивым решением

В Кремле сожалеют в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения", - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва расценивает такой шаг Киева как "проявление неуважения к собственному народу".

Напомним, что 10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Он был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

После подписания закона договор будет прекращен 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе с Россией. Есть ли смысл его прекращать

Данный документ стал основополагающим для украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территорий "договор о дружбе" утратил актуальность.