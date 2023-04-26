Россия хочет восстановить влияние в странах Балтии до 2030 года — СМИ рассказали о документе с планом Кремля 26 апреля, 14:14 Флаги Латвии, Литвы и Эстонии (Фото:News Easter Europe)

Власти России в 2021 году разработали долгосрочную стратегию по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве, основываясь на факторах «мягкой силы». Об этом пишет ряд изданий, ссылаясь на документы, попавшие в распоряжение консорциума международных журналистов.



Как сообщает литовский вещатель LRT, одни из главных целей кремлевского плана — использовать пророссийские силы и организации в странах в собственных интересах, предотвратить усиление влияния НАТО в регионе и создание новых военных баз Альянса.

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По данным журналистов, документ разработало Управление межрегиональных и культурных связей, куратором которого является замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак. Кремль создал отдельные стратегии для Латвии, Литвы и Эстонии, а цели охватывали три периода: 2022, 2025 и 2030 годы.

Однако некоторые из задач совпадали. Согласно плану, россияне хотели:

«восстановить отношения» между Россией и странами Балтии.

сформировать сеть « мягкой силы» из организаций, выступающих за сотрудничество с РФ;

мягкой силы» из организаций, выступающих за сотрудничество с РФ; не допустить милитаризации стран и создания новых баз НАТО на их территории;

вербовать балтийских бизнесменов с помощью обещаний открыть им российский рынок, если их страны изменят политику в отношении Москвы;

сохранить «совместную историческую память» и советские памятники.

Также среди приоритетов было сохранение как можно большего присутствия русского языка в образовании. Например, в Латвии задачей стратегии РФ было признание русского как государственного языка и вовлечение страны в политические союзы с Москвой, пишут журналисты.

В документах Россия называла негативным сценарием для себя активное участие стран Балтии в НАТО, увеличение там союзнических войск, введение санкций и развертывание торговли с Западом — что и произошло после полномасштабного вторжения в Украину.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, изучивший стратегии, заявил Yahoo News, что Кремль «оторван от реальности» и вообще не понимает, что происходит в странах Балтии.

Ранее европейские и американские журналисты со ссылкой на утечку документов сообщали, что Кремль хочет захватить Беларусь до 2030 года и планировал превратить в свой сателлит Молдову.