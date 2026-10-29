В Кремле снова нашли отговорку, чтобы не пускать Европу за стол переговоров

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков обвинил Евросоюз в «провокационной позиции», которая якобы направлена на продолжение войны РФ против Украины .

По словам Пескова, трехсторонние переговоры по урегулированию войны в Украине не предусматривают участия ЕС, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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Обвинив европейцев в «провокационной позиции», он отметил, что «такие участники нам не нужны».

Он также высказал предположение, что «вряд ли они нужны тем же американцам».

Таким образом Песков повторил традиционную риторику Москвы о том, что европейские страны якобы препятствуют мирному урегулированию и способствуют продолжению войны.

28 октября помощник российского диктатора Юрий Ушаков также утверждал, что на запланированных на ноябрь трехсторонних переговорах с участием России, Украины и США «европейских представителей не будет». В то же время 25 октября Песков заявил, что Москва «готова поддержать участие европейского переговорщика», особенно если он будет стремиться содействовать мирному урегулированию.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что такая позиция Кремля свидетельствует о готовности России принять лишь тех европейских посредников, которые согласятся с ее максималистскими требованиями и фактически поддержат капитуляцию Украины.

В ISW также подчеркивали, что Кремль пытается добиться экономических уступок от администрации президента США Дональда Трампа, не идя на уступки в войне против Украины, и одновременно ограничить участие европейских стран в мирных переговорах.