В Кремле высказались относительно потенциальной встречи Трампа и Путина, и где она может состояться

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Японии, 28 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков не исключил, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в Китае.

При этом Песков утверждает, что «никаких конкретных действий» по подготовке такой встречи не ведется.

«Да, Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай — ред.). Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе», — сказал Песков в понедельник, 28 июля, пропагандистам российского РИА Новости.

Спикер Кремля также добавил, что никакой подготовки на данном этапе не ведется и пока нет согласованных контактов.

18 июля британская газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что лидер КНР Си Цзиньпин хочет в сентябре 2025 года организовать в Китае трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации издания, есть вариант, что мероприятие организуют как часть отмечания 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В свою очередь помощник российского диктатора по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай 31 августа.

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Китае во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить с 31 августа по 1 сентября.

«Также вместе примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны — это третье сентября, Пекин. А второго сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры», — утверждал Ушаков.