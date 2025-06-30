В Кремле высказались о третьем возможном раунде переговоров с Украиной и упомянули США

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева, а также эффективности посредничества США.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков не смог сказать, когда состоится третий раунд переговоров с Украиной, но заявил, что сроки станут понятными в ближайшее время.

Он также повторил традиционный тезис Кремля относительно того, что в переговорах по Украине следует учитывать «реальное положение дел на земле».

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может вновь состояться в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле 2 июня — главное

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина — Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров глава украинского ведомства сказал журналистам, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными. Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа страны-агрессора до конца месяца. У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу, добавил Умеров. Россия отказывалась передать Украине свой документ до момента встречи в Стамбуле. Украина же передала свой меморандум заранее.

13 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает переговоры, где принимаются решения и решаются вопросы. Он также добавил, что на прошлой встрече Украина продемонстрировала свой конструктивизм, но страна-агрессор РФ «проявила полную неадекватность», передав Меморандум, в котором выдвигает свои ультиматумы.

«Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции», — сказал Сибига.